شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 28-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 28-8-2024.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أسمنت سيناء، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وحديد عز.

البورصة تربح 24 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 2.075 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 125.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.72%، والعرب على 5.45%، واستحوذت المؤسسات على 23.45% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 232.7 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 88 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 54.6 مليون جنيه، 82.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 30709 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 37452 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13314 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 7072 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 10135 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2912 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 7323 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1765 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 24.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 38.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.62%.

- حديد عز بسعر إغلاق 108.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.48%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 9.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.37%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 4.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.36%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.20%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 24.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.44%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 3.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.21%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 54.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.27%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 1.035 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.27%.