شكرا لقرائتكم خبر عن حوض واعد للغاز الطبيعى.. المزايدة العالمية للتنقيب بالبحر المتوسط فى 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية جذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي،حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام وفيما يلى أهم المعلومات وكانت ..

1-البحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

2- تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) .

3- طرح مزايدة البحث عن الغاز الطبيعي يدعم توجه الدولة المصرية نحو تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في البحر المتوسط، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتحقيق اكتشافات جديدة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي أصبح يمثل عنصراً أساسياً في مزيج الطاقة المحلي والعالمي وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.

4- المزايدة هي الثامنة من نوعها التي تُطرح باستخدام أحدث الوسائل الرقمية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، التي أطلقتها الوزارة في بداية عام 2021 حيث توفر وصولاً سهلاً وسريعاً وملائماً إلى المعلومات الأساسية وجميع البيانات الفنية المحدثة الخاصة بالمزايدات، مما يسرع بعملية تقييم الفرص الاستثمارية وكذلك تقديم العروض.



تفاصيل المزايدة

وأعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن توافر مجموعة من الفرص الاستثمارية الإضافية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ، تتيح البوابة للشركات الراغبة إمكانية الاطلاع على جميع البيانات الجيولوجية والإنتاجية المتاحة وتقديم العروض مباشرة، مما يعزز الشفافية والكفاءة في عملية تقديم العروض ومن ثم تشجيع الاستثمار.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في مجال البترول والغاز، وفى هذا الإطار تلعب بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt UpstreamGateway) دور حيوى لما تمتلكه من تكنولوجيا حديثة تساعد في إتاحة البيانات الجيولوجية والدراسات الإقليمية والترويج الفعال للفرص الاستثمارية بقطاع البترول والغاز وهو ما يساهم في سرعة اتخاذ قرارات الاستثمار وتسريع عمليات البحث والاستكشاف في مصر وبالتالي تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج.

وتأتى أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على الشفافية وتوفير البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية الدقيقة للمستثمرين فى ضوء استراتيجية الوزارة لجذب استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتشجيع الشركات العالمية لتكثيف أنشطتها الحالية والمستقبلية في مصر وإعداد فرص استثمارية واعدة في كافة المناطق البترولية والأحواض الجيولوجية.