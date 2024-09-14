شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 72.6% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالسبت، 14 سبتمبر 2024 04:00 ص
تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 4 مليارات جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.3%، وجاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.6%.
وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.8%، وفي المركز الخامس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.6%.
وجاء في المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.5%، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 2.02 مليار جنيه بنسبة 6.2%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.8 مليار جنيه بنسبة 5.4%.
وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، وأسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.6 مليار جنيه، و1.6 مليار جنيه، بنسبة 4.9%، 4.9%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 30497.83 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 7093.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 10131.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 37315.63 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 8.97% ليغلق عند مستوى 8171.95 نقطة.
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