شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 72.6% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 4 مليارات جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.3%، وجاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.6%.

وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.8%، وفي المركز الخامس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.6%.

وجاء في المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.5%، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 2.02 مليار جنيه بنسبة 6.2%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.8 مليار جنيه بنسبة 5.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، وأسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.6 مليار جنيه، و1.6 مليار جنيه، بنسبة 4.9%، 4.9%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 30497.83 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 7093.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 10131.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 37315.63 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 8.97% ليغلق عند مستوى 8171.95 نقطة.