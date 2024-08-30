شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزي الأوروبي: توقعات بخفض تكاليف الاقتراض والان نبدء بالتفاصيل

تكاليف الاقتراض

الدمام - شريف احمد - ذكر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر أنه من المرجح بشكل متزايد أن يخفض البنك تكاليف الاقتراض مرة أخرى في اجتماعه الشهر المقبل، لكن ما سيحدث بعد ذلك أقل يقينا.وقال مولر وهو أيضا محافظ البنك لوكالة بلومبرج للأنباء، في تالين: "يمكن أن نكون على ثقة متزايدة بأنه من الممكن خفض أسعار الفائدة، في سبتمبر" مستشهدا بتباطؤ الأجور وبيانات أخرى، تطورت على نطاق واسع، بما يتماشى مع توقعات البنك.مع تباطؤ زيادة الأسعار وتعثر الزخم الاقتصادي، أشار مسؤولون في البنك إلى خفض آخر في أسعار الفائدة، في 12 ستبمبر المقبل.وفي أغسطس ارتفعت الأسعار بواقع 2ر2%، مقارنة بما كانت عليه قبل عام، بانخفاض من 6ر2%، الشهر الماضي، حسب أرقام صدرت اليوم الجمعة.ومع ذلك يحذر بعض صانعي السياسة من أن الحرب ضد التضخم لم تنته بعد.وقالت عضو مجلس الإدارة، إيزابيل شنابل في وقت سابق في تالين إن تخفيف السياسة "لا يمكن أن تكون ميكانيكيا" لأن مسار التضخم للعودة إلى هدف 2% يعتمد على عدة افتراضات حاسمة.ووافق مولر على أن المسؤولين يجب أن يبقوا منفتحين بشأن مسار السياسة.