شكرا لقرائتكم خبر عن واردات السلع الاستهلاكية المعمرة تتراجع لـ239 مليون دولار في يونيه الماضى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بقيمة بلغت 33 مليونا و911 ألف دولار في شهر يونيه الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2023.

ورصدت بيانات الجهاز وصول قيمة الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة إلى نحو 205 ملايين و877 ألف دولار في شهر يونيه الماضي، بينما كانت نحو 239 مليونا و788 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023.

وتشير البيانات إلى أن واردات سيارات الركوب لعبت دورا كبيرا في تراجع الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية خلال هذا الشهر، حيث بلغت قيمة واردات السيارات نحو 133 مليون و779 ألف دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل 156 مليون و685 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته 22 مليون و906 ألف دولار، يليها واردات الغسالات والتي بلغت نحو 7 ملايين و519 ألف دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل 10 ملايين و648 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته 3 ملايين و129 ألف دولار.



وتراجعت القيمة الاجمالية للواردات المصرية في شهر يونيو الماضي بنسبة بلغت 3.3٪، حيث بلغت قيمتها 6 مليار دولار، مقابل 6.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2023، مدفوعة بتراجع واردات القمح والتي سجلت 261 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 332 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بنسبة تراجع بلغت 21.5%، يليها واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة وسجلت قيمتها نحو 233 مليون دولار، مقابل 265 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بنسبة تراجع بلغت 11.9%.