شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض أسعار الوقود في باكستان لمدة 15 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة المالية الباكستانية، أن الحكومة خفضت سعر البنزين بواقع 1.86 روبية ليصل إلى 259.10 لكل لتر حتى 15 سبتمبر.

وخفضت الحكومة سعر الديزل بواقع 3.32 روبية ليصل إلى 262.75 روبية لكل لتر. أسعار الوقود في باكستان وعلى نحو منفصل رفعت هيئة تنظيم النفط والغاز سعر أنبوبة الغاز النفطي المسال.

ويبلغ وزنها 11.8 كيلوجرام بواقع 82.54 روبية لتصل إلى 2879.10 روبية.

