شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج "التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي" بالديوان العام للمحاسبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي "التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي"، الذي يُنظمه الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي)، لممثلي ثلاثة عشر جهاز من الأجهزة العربية النظيرة، وذلك خلال الفترة 1 - 5 سبتمبر 2024م، في مقر الديوان العام للمحاسبة الرئيس بمدينة الرياض.

ويهدف البرنامج إلى تنمية المعارف والمهارات لدى المتدربين في مجال تقييم وإدارة الأصول الحكومية بكفاءة وفاعلية في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي، واستعراض معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لتقييم الأصول وإدارتها، إضافةً إلى التعرّف على أسس إعداد وعرض القوائم المالية والسياسات المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. تبادل الخبرات

فيما التقى معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري المتدربين، وأكد أهمية هذه البرامج التدريبية في تبادل الخبرات والوعي المهني بين منسوبي الأجهزة العربية النظيرة في مجالات العمل المشتركة، متمنياً للمتدربين التوفيق في أعمال البرنامج التدريبي لتحقيق الأهداف المرجوّة منه.

ويسعى الديوان العام للمحاسبة من خلال هذا البرنامج إلى مشاركة خبراته وتجاربه في مجالات العمل المشتركة مع منسوبي الأجهزة الأعضاء في المنظمة العربية (الأرابوساي)، الذي يتولى الديوان رئاستها، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الديوان والأمانة العامة للمنظمة.