15% زيادة في أسعار مستلزمات المدارس هذا العام

الشارقة - اميمة ياسر - قال محمد الصفتي، وكيل شعبة الأدوات المكتبية، إن أسعار الأدوات المدرسية شهدت زيادة هذا العام بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقارنة بمستوياتها في العام الماضي.

وأرجع الصفتي، في تصريحات لموقع مصراوي، ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مما إلى ارتفاع مستلزمات إنتاج الأدوات المدرسية.

وأشار الصفتي، أنه على الرغم من ارتفاع سعر الصرف بنسبة كبيرة بعد تحريره مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الأسعار لم ترتفع بنفس النسبة، لأن السوق في العام الماضي كان يعتمد على سعر الدولار في السوق الموازي الذي وصل إلى 40 جنيها.

وأضاف الصفتي، أن توفر الدولار هذا العام في البنوك أدي إلى تسهيل عمليات الاستيراد وتوفير كافة المستلزمات المدرسية، حيث لا يعاني السوق من أي أزمات في المستلزمات المدرسية.