سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 2-9-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "الأسبوع" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين، الموافق 2-9-2024، في البنوك المصرية.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند مستوى 48.50 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لسعره في البنك الأهلي المصري، فبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند مستوى 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند مستوى 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.