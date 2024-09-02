شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن النفط يواصل خسائره والذهب في حالة من الركود والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم (الاثنين)، مع تقييم المستثمرين لزيادة إنتاج أوبك من أكتوبر، مقابل انخفاض حاد في إنتاج ليبيا وسط ضعف الطلب في الصين والولايات المتحدة أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.7% إلى 76.36 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 50 سنتا أو 0.7% إلى 73.05 دولار للبرميل.

وتأتي الخسائر بعد انخفاض بنسبة 0.3% لخام برنت الأسبوع الماضي وتراجع بنسبة 1.7% لخام غرب تكساس الوسيط.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الجمعة أن استهلاك النفط في الولايات المتحدة تباطأ في يونيو إلى أدنى مستوياته الموسمية منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

من جهة أُخرى، استقرت أسعار الذهب في اليوم نفسه بعد أن هبطت 1% في الجلسة السابقة، إذ أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من المرجح أن يتجه لخفض أسعار الفائدة بأقل من المتوقع هذا الشهر.

وثبت سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2502.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 2494.15 دولار يوم (الجمعة). ومع ذلك، سجل الذهب مكاسب شهرية في أغسطس. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2535 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 28.89 دولار للأوقية. واستقر البلاتين تقريبا عند 926.80 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.3% إلى 968.18 دولار للأوقية.