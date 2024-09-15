شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة على الصادرات تطلق المنتدى السنوى الأول حول مفاهيم التصدير والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، إطلاق المنتدي السنوي الأول لها تحت عنوان تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير"، وذلك يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD.

ويشارك في الحدث ممثلو وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط والبيئة بجانب قيادات مجتمع الأعمال ورموز القطاع الصناعي والتصديري في مصر وممثلي المجالس التصديرية المصرية.

ويلقي كلمة مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر TRADE) USAID) رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، كما يلقى الكلمة الرئيسية في الملتقي المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات

في وقت سابق، أعلن المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن إجمالي صادرات مصر خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري بلغت قرابة 23 مليار دولار.

وأوضح خلال فعاليات المؤتمر الأول لإكسبو كونسلتانت حول دور المعارض الدولية في زيادة صادرات مصر وتحقيق مستهدف 145 مليار دولار والذى تستضيفه القاهرة، أن الصادرات ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي بنحو 325 مليون دولار بنسبة 12% لتبلغ 3.146 مليار دولار مقارنة 2.821 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2023.

وأضاف أن الواردات المصرية سجلت خلال يوليو الماضي نحو 6.5 مليار دولار مقارنة 6.222 مليار دولار خلال يوليو 2023 بارتفاع بلغ 4%.