شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من السيارات تتجاوز مليار دولار فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الواردات المصرية من سيارات الركوب خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب نحو مليار و301 مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر يونيو الماضي، بينما كانت نحو 705 ملايين دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 595 مليون دولار.

وتشهد الواردات المصرية من سيارات الركوب تباين ملحوظ منذ بداية العام الجاري 2024، حيث بلغت قيمة واردات سيارات الركوب نحو 133 مليونا و779 ألف دولار في شهر يونيو الماضي، بينما كانت نحو 156 مليونا و685 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 22 مليونا و906 آلاف دولار، فيما بلغت قيمة واردات السيارات في أبريل الماضي نحو 169 مليونا و797 ألف دولار، ارتفاعا من 92 مليونا و813 ألف دولار في شهر أبريل عام 2023، بزيادة بلغت نحو 76 مليونا و984 ألف دولار.

وانخفضت الواردات المصرية في يونيه الماضي ، حيث بلغت 6 مليارات دولار، مقابل 6.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 3.3%.

ولعبت قائمة من السلع دورا كبيرا في تراجع الواردات أهمها القمح وتراجع بنسبة 21.5%، يليه أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 11.9%، ثم اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4.2%، والذرة بنسبة 28.6%، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 49.8%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبـة 33.6%، إلى جانب مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 5.8%، وأخيرا الغاز الطبيعى بنسبة 39.6%.