شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة رأس المال السوقي.. البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه ليصل إلى 2.121 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية في السوق بلغت نحو 83.1 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07%، محققًا 30998.19 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 0.24%، ليصل إلى 7228.16 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نموًا بنحو 0.14%، ليغلق عند مستوى 10330.2 نقطة.