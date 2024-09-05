شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 262.71 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بنسبة طفيفة، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم، 300.23 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم، 275.21 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم، إلى 262.71 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم، 225.18 ريال. سعر الذهب اليوم في السعودية وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، اليوم، 175.14 ريال.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية، اليوم، إلى 150.12 ريال. سعر الذهب اليوم وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية، اليوم، 9337 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية، اليوم، 2102 ريال.

وسجل سعر كيلو الذهب في السعودية، اليوم، 300.231 ألف ريال.