رسوم خدمة العملاء لكل شرائح الكهرباء بعد زيادتها

الشارقة - اميمة ياسر - كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة التي تم تطبيقها بدءًا من شهر أغسطس الماضي.

وفيما يلي شرائح خدمة العملاء الخاصة بالقطاع المنزلي والتي جاءت كالتالي:-

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات "جنيه".

-الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات "2 جنيه".

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات "6 جنيهات".

-الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات "11 جنيه".

-الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات "15 جنيها".

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات "25 جنيها".

- الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلو وات "40 جنيها".