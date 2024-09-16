الأولى من نوعها في تاريخ البحرية العالمية .. مصر تستعد لعرض فيلم «تدمير إيلات»

الشارقة - اميمة ياسر - تستعد الشركة المتحدة المسؤولة عن عدد كبير من القنوات المصرية لعرض الفيلم الوثائقي "إيلات" احتفاء بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر.

يوثق الفيلم تفاصيل إغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات"، في عملية كانت الأولى من نوعها في تاريخ البحرية العالمية، أدت إلى تغيير كبير في الاستراتيجيات العسكرية.

ويكشف عن اعترافات بعض قادة الإسرائيليين وجنوده الناجين، ومن بينهم قائد المدمرة "إيلات"، وكما يوثق الفيلم العمليات اللاحقة التي نفذتها قوات البحرية المصرية ضد العدو الإسرائيلي على مسرح عمليات البحر الأبيض المتوسط، ومسرح عمليات البحر الأحمر، خلال سنوات حرب الاستنزاف الثلاث، التي مهدت الطريق إلى نصر أكتوبر المجيد.

ويقدم شهادات من بعض أبطال الجيش المصري الحقيقيين الذين شاركوا في الإغارات على ميناء "إيلات" الإسرائيلي، ويرصد ردود الفعل الداخلية في إسرائيل تجاه تلك العمليات، وحجم الخسائر التي تكبدها الإسرائيليون.