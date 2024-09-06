الاقتصاد

بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق تعاملات اليوم

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واس - موسكو  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أقفل مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 3.49 نقاط، ما نسبته 0.13%.
وجاء هذا مقارنة بإقفال التداول السابق ليصل إلى 2625.11 نقطة.

نتائج بورصة موسكو

كما أغلق مؤشر RTS على ارتفاع بمقدار 0.02 نقطة، أي بنسبة 0.00%.
وجاء هذا مقارنة بإغلاق التداول السابق ليبلغ 920.67 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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