شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقفل مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 3.49 نقاط، ما نسبته 0.13%.
وجاء هذا مقارنة بإقفال التداول السابق ليصل إلى 2625.11 نقطة.
وجاء هذا مقارنة بإغلاق التداول السابق ليبلغ 920.67 نقطة.
وجاء هذا مقارنة بإقفال التداول السابق ليصل إلى 2625.11 نقطة.
نتائج بورصة موسكوكما أغلق مؤشر RTS على ارتفاع بمقدار 0.02 نقطة، أي بنسبة 0.00%.
وجاء هذا مقارنة بإغلاق التداول السابق ليبلغ 920.67 نقطة.