شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقفل مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 3.49 نقاط، ما نسبته 0.13%.

وجاء هذا مقارنة بإقفال التداول السابق ليصل إلى 2625.11 نقطة. نتائج بورصة موسكو كما أغلق مؤشر RTS على ارتفاع بمقدار 0.02 نقطة، أي بنسبة 0.00%.

وجاء هذا مقارنة بإغلاق التداول السابق ليبلغ 920.67 نقطة.