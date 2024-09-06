أسعار النفط تتجه نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ 4 شهور

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أسعار النفط اليوم

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تقرير الوظائف الأمريكية

مخاوف من تراجع الطلب

الدمام - شريف احمد - تتجه أسعار النفط نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ 4 شهور تقريبًا.وواصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تراجعها في تعاملات اليوم الجمعة.وكانت أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، نمو الوظائف خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات، مما أدى إلى زيادة المخاوف من تراجع الطلب على النفط في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنحو 1% إلى أقل من 69 دولار للبرميل متجهًا لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أيار/مايو الماضي.وأوضحت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة، نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات.وقالت الوزارة في تقريرها الشهري إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد خلال أغسطس بمقدار 142 ألف وظيفة في حين كان المحللون يتوقعون 160 ألف وظيفة.في الوقت نفسه قالت وزارة العمل، إن معدل البطالة تراجع خلال أغسطس إلى 2ر4% مقابل 3ر4% خلال تموز/يوليو.وجاء هذا التراجع الطفيف متفقًا مع التقديرات، وبعد أن وصل معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2021.ويتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ليصل إلى أقل مستوياته منذ أوائل يوليو الماضي مع ضعف أداء اقتصادي الصين والولايات المتحدة، وهما أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، مما يؤجج المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة.في الوقت نفسه يرتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة باطراد خلال السنوات الأخيرة، مما يضغط على توازن العرض والطلب في السوق العالمية.