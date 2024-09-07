بعد اقترابه من مستويات قياسية.. هبوط الذهب في نهاية الأسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا أمس الجمعة بعد اقترابها من أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الجلسة، وذلك بسبب تباين بيانات الوظائف الأمريكية التي أثارت شكوكًا حول مدى احتمال خفض سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

وفي المعاملات الفورية، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.8% لتصل إلى 2495.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 17:59 بتوقيت غرينتش، بعد تسجيلها أعلى مستوى لها منذ 20 أغسطس، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% لتغلق عند 2524.60 دولار.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية زيادة قدرها 142 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال أغسطس، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 160 ألف وظيفة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل بيانات يوليو بالخفض إلى 89 ألف وظيفة، بلغ معدل البطالة 4.2% في أغسطس، وهو مطابق للتوقعات ولكنه أقل من 4.3% في الشهر السابق.

وتتوقع أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة سي.إم.إي احتمالية بنسبة 73% لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، واحتمالية بنسبة 27% لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وتعتبر أسعار الفائدة المنخفضة مفيدة لاحتفاظ المستثمرين بالذهب كونه لا يدر عوائد.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 3.1% إلى 27.92 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4% إلى 920.55 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 3.1% إلى 913 دولارًا.

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