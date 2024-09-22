شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوزبكستاني أوجه التعاون وعلاقات البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة شئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، مع "بختيار سعيدوف" وزير خارجية أوزبكستان، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المُتحدة المُنعقدة حالياً بمقر المنظمة بمدينة نيويورك.

وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير الخارجية لنظيرة الأوزبكي عن تقدير الجانب المصري لعلاقات الصداقة والروابط التاريخية التي تربط بين مصر وأوزبكستان. وفي هذا الصدد، أشار الدكتور عبد العاطي إلي زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان عام ٢٠١٨، والزيارة التي قام بها الرئيس الأوزبكي إلى مصر في عام ٢٠٢٣، وما مثلته تلك الزيارات رفيعة المستوى من تدشين لصفحة جديدة في العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وأكد على حرص الجانب المصري على الحفاظ علي الزخم الذي ولدته الزيارات الرئاسية المتبادلة، من خلال الحفاظ علي وتيرة الزيارات رفيعة المستوى، وانتظام عقد المشاورات السياسية وبحث أفق جديدة للتعاون المشترك بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الصديقين.

في سياقٍ متصلٍ، أشار وزير الخارجية إلي أهمية العمل علي الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر واوزبكستان، منوهاً إلي الفرص الاستثمارية المُتميزة التي يتمتع بها السوق المصري ومؤكداً على أن مناخ الاستثمار الجاذب في مصر من شأنه توفير فرص واعدة للشركات الأوزبكية للتصنيع والنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية وأوروبية. كما أكد الدكتور عبد العاطي على أهمية تدشين إطار مؤسسي للتعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما من خلال التعاون بين اتحادات الغرف التجارية، وأشار إلى أهمية إنشاء مجلس جديد لرجال الأعمال، بقيادة الشركات المُتخصصة في المجالات الاقتصادية التي تعتلي أولوية مصر وأوزبكستان.

من جانب آخر، تم التشاور خلال اللقاء حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين في ظل تعدد وتتابع الأزمات والتحديات وبما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.