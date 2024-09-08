شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول»: رفض طلب «آيكتك» للانتقال من «نمو» إلى السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل



وقالت تداول السعودية: إن رفض الطلب لعدم استيفاء المصدر جميع متطلبات شروط الانتقال ذات العلاقة المنصوص عليها في قواعد الإدراج.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تداول السعودية رفض طلب شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات (آيكتك)، للانتقال من السوق الموازية، إلى السوق الرئيسية.وقالت تداول السعودية: إن رفض الطلب لعدم استيفاء المصدر جميع متطلبات شروط الانتقال ذات العلاقة المنصوص عليها في قواعد الإدراج.