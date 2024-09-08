الاقتصاد

«تداول»: رفض طلب «آيكتك» للانتقال من «نمو» إلى السوق الرئيسية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تداول رفض طلب شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات (آيكتك)، للانتقال من السوق الموازية، إلى السوق الرئيسية.
وقالت تداول السعودية: إن رفض الطلب لعدم استيفاء المصدر جميع متطلبات شروط الانتقال ذات العلاقة المنصوص عليها في قواعد الإدراج.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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