شكرا لقرائتكم خبر عن «بوان» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص «بتروناش» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية