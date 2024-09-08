شكرا لقرائتكم خبر عن «بوان» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص «بتروناش» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة بوان مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة بتروناش العالمية المحدودة للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة بتروناش القابضة المحدودة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعتبر بتروناش، التي تأسست في عام 2000م في الإمارات العربية المتحدة، أحد الشركات الرائدة عالميًا في مجال تصنيع حلول المنظومات الهندسية المتكاملة في قطاع النفط والغاز.
وتعمل الشركة بشكل رئيسي في السوق السعودي، ولديها قرابة 1000 موظف ومجموعة من المصانع التي تقع في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وفي مدينة دبي ومدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، وفي مدينة الدوحة في قطر وفي مدينة تشيناي في الهند بمساحات تصنيع اجمالية تصل إلى قرابة 120 ألف متر مربع.
وتُورد الشركة منتجاتها بشكل رئيسي إلى شركات النفط والغاز الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تصدر العديد من منتجاتها إلى دول أخرى في أقصى الشرق وأفريقيا والقارتين الأمريكيتين.
وتنتهي المذكرة عند توقيع اتفاقية البيع والشراء [والمتوقع إبرامها في أو قبل 30 سبتمبر 2024م]، مشيرة إلى أن المستشار المالي لكل طرف من أطراف الاتفاقية: شركة برايس ووترهاوس كوبرز (مستشار المشتري)، وشركة بيبر ساندلر (مستشار البائع).
وقُيمت حصص ملكية الشركة بمبلغ 175 مليون دولار (ما يعادل 656.25 مليون ريال تقريباً)، مرتبطة بتحقيق نتائج محددة على مدى ثلاث سنوات.
وستدفع بوان للبائع مبلغًا مبدئيًا وقدره 80 مليون دولار (ما يعادل 300 مليون ريال تقريبًا)، مقابل نقل ملكية 80% من أسهم الشركة إلى بوان واستيفاء الشروط المسبقة والموافقات اللازمة وفقًا لاتفاقية البيع والشراء.
وبحسب الاتفاق، ستدفع بوان للبائع بحد أقصى 60 مليون دولار (ما يعادل 225 مليون ريال تقريبًا)، مرتبطة بتحقيق الشركة لنتائج مالية محددة على مدى ثلاث سنوات.
وستقوم بوان بشراء الأسهم المتبقية البالغة 20% في الشركة بعد صدور القوائم المالية المدققة للشركة لعام 2027م أو 2028م بطريقة تقييم متفق عليها وآلية محددة.
وسيكون مؤسس الشركة رئيساً لمجلس إدارتها لمدة 3 سنوات من تاريخ الاغلاق بموجب اتفاقية البيع والشراء، ما سيمكنه من دعم الشركة في تحقيق نموها المستهدف في السنوات القادمة، بالاضافة إلى ذلك، سيواصل فريق الإدارة التنفيذية العليا للشركة العمل لصالح الشركة ودعم خطط التشغيل والنمو المستقبلية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعتبر بتروناش، التي تأسست في عام 2000م في الإمارات العربية المتحدة، أحد الشركات الرائدة عالميًا في مجال تصنيع حلول المنظومات الهندسية المتكاملة في قطاع النفط والغاز.
وتعمل الشركة بشكل رئيسي في السوق السعودي، ولديها قرابة 1000 موظف ومجموعة من المصانع التي تقع في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وفي مدينة دبي ومدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، وفي مدينة الدوحة في قطر وفي مدينة تشيناي في الهند بمساحات تصنيع اجمالية تصل إلى قرابة 120 ألف متر مربع.
وتُورد الشركة منتجاتها بشكل رئيسي إلى شركات النفط والغاز الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تصدر العديد من منتجاتها إلى دول أخرى في أقصى الشرق وأفريقيا والقارتين الأمريكيتين.
وتنتهي المذكرة عند توقيع اتفاقية البيع والشراء [والمتوقع إبرامها في أو قبل 30 سبتمبر 2024م]، مشيرة إلى أن المستشار المالي لكل طرف من أطراف الاتفاقية: شركة برايس ووترهاوس كوبرز (مستشار المشتري)، وشركة بيبر ساندلر (مستشار البائع).
وقُيمت حصص ملكية الشركة بمبلغ 175 مليون دولار (ما يعادل 656.25 مليون ريال تقريباً)، مرتبطة بتحقيق نتائج محددة على مدى ثلاث سنوات.
وستدفع بوان للبائع مبلغًا مبدئيًا وقدره 80 مليون دولار (ما يعادل 300 مليون ريال تقريبًا)، مقابل نقل ملكية 80% من أسهم الشركة إلى بوان واستيفاء الشروط المسبقة والموافقات اللازمة وفقًا لاتفاقية البيع والشراء.
وبحسب الاتفاق، ستدفع بوان للبائع بحد أقصى 60 مليون دولار (ما يعادل 225 مليون ريال تقريبًا)، مرتبطة بتحقيق الشركة لنتائج مالية محددة على مدى ثلاث سنوات.
وستقوم بوان بشراء الأسهم المتبقية البالغة 20% في الشركة بعد صدور القوائم المالية المدققة للشركة لعام 2027م أو 2028م بطريقة تقييم متفق عليها وآلية محددة.
وسيكون مؤسس الشركة رئيساً لمجلس إدارتها لمدة 3 سنوات من تاريخ الاغلاق بموجب اتفاقية البيع والشراء، ما سيمكنه من دعم الشركة في تحقيق نموها المستهدف في السنوات القادمة، بالاضافة إلى ذلك، سيواصل فريق الإدارة التنفيذية العليا للشركة العمل لصالح الشركة ودعم خطط التشغيل والنمو المستقبلية.