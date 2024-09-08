شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت المدينة»: انخفاض متوقع لأثر زيادة أسعار الطاقة إلى 7.5% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت المدينة انضمامها إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي والذي بناء عليه وقعت الشركة اتفاقية مع البرنامج تتضمن تقديم عدة حلول تساعد في رفع كفاءة ونوع مصادر الطاقة المستخدمة في المنشئات الصناعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن البرنامج سيسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج علاوة على ما قامت به الشركة سابقا من مشاريع لتطوير وتحسين كفاءة الطاقة.
وأضافت أن الأثر المالي على ارتفاع تكلفة الإنتاج قبل توقيع الاتفاقية كان مقداره 8% تقريباً وبعد توقيع الاتفاقية سيكون الأثر المالي على ارتفاع تكلفة الإنتاج مقداره 7.5% تقريباً.
وشددت على أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل إضافية لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف..
وأوضحت شركة إسمنت المدينة قرب معدل كفاءة استهلاك الطاقة من المعيار العالمي المحدد لأفضل عشرة شركات. وقد أتى ذلك نتيجة استثمارات الشركة الداخلية السابقة والحالية في عدد من مشاريع تحسين الكفاءة واستقطاب أفضل الكفاءات البشرية المتخصصة، والتي ساهمت في رفع كفاءة استخدام الطاقة.
وأفادت بأن صافي الأثر على ارتفاع تكلفة الإنتاج مقداره 7.5% ابتداءً من 01/01/2024.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 15/08/1445هـ الموافق 25/02/2024 استلامها إشعاراً من شركة أرامكو السعودية بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن البرنامج سيسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج علاوة على ما قامت به الشركة سابقا من مشاريع لتطوير وتحسين كفاءة الطاقة.
وأضافت أن الأثر المالي على ارتفاع تكلفة الإنتاج قبل توقيع الاتفاقية كان مقداره 8% تقريباً وبعد توقيع الاتفاقية سيكون الأثر المالي على ارتفاع تكلفة الإنتاج مقداره 7.5% تقريباً.
وشددت على أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل إضافية لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف..
وأوضحت شركة إسمنت المدينة قرب معدل كفاءة استهلاك الطاقة من المعيار العالمي المحدد لأفضل عشرة شركات. وقد أتى ذلك نتيجة استثمارات الشركة الداخلية السابقة والحالية في عدد من مشاريع تحسين الكفاءة واستقطاب أفضل الكفاءات البشرية المتخصصة، والتي ساهمت في رفع كفاءة استخدام الطاقة.
وأفادت بأن صافي الأثر على ارتفاع تكلفة الإنتاج مقداره 7.5% ابتداءً من 01/01/2024.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 15/08/1445هـ الموافق 25/02/2024 استلامها إشعاراً من شركة أرامكو السعودية بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج.