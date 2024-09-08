شكرا لقرائتكم خبر عن «مصاعد أطلس» تؤسس شركة جديدة.. وتجدد وديعة في بنك الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات الخميس الماضي، على تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مختلطة برأس مال مقداره 100 ألف ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تأسيس الشركة بالمشاركة مع شركة أطلس إليكتروميكانيك – شركة مصرية على أن تمتلك الشركة نسبة 40 % من رأس المال وتملك شركة أطلس إليكتروميكانيك – الشركة المصرية نسبة 60% من رأس المال.
وتمارس الشركة الجديدة نشاط مكمل للشركة، ويتمثل نشاطها في تركيب وصيانة المصاعد على ان يتم دفع قيمة مشاركة الشركة من موارد الشركة الذاتية.
ونوهت باستيفاء متطلبات التأسيس النظامية من قبل وزارة الاستثمار ووزارة التجارة لممارسة النشاط.
ويأتي هذا التوجه تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للشركة التي تسعى للنمو وتطوير الأعمال وزيادة استثماراتها وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن
وجددت شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات وديعة ببنك الجزيرة بمبلغ يقدر بنحو 17.963 مليون ريال.
ويبدأ في تاريخ 5 سبتمبر، ولمدة 13 أسبوعا، وسيكون تاريخ الاستحقاق 4 ديسمبر المقبل، بعائد سنوي قدره 5.77%.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تأسيس الشركة بالمشاركة مع شركة أطلس إليكتروميكانيك – شركة مصرية على أن تمتلك الشركة نسبة 40 % من رأس المال وتملك شركة أطلس إليكتروميكانيك – الشركة المصرية نسبة 60% من رأس المال.
وتمارس الشركة الجديدة نشاط مكمل للشركة، ويتمثل نشاطها في تركيب وصيانة المصاعد على ان يتم دفع قيمة مشاركة الشركة من موارد الشركة الذاتية.
ونوهت باستيفاء متطلبات التأسيس النظامية من قبل وزارة الاستثمار ووزارة التجارة لممارسة النشاط.
ويأتي هذا التوجه تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للشركة التي تسعى للنمو وتطوير الأعمال وزيادة استثماراتها وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن
وجددت شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات وديعة ببنك الجزيرة بمبلغ يقدر بنحو 17.963 مليون ريال.
ويبدأ في تاريخ 5 سبتمبر، ولمدة 13 أسبوعا، وسيكون تاريخ الاستحقاق 4 ديسمبر المقبل، بعائد سنوي قدره 5.77%.