شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار»: تحويل قرض وزارة المالية إلى صندوق الاستثمارات العامة والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

والجدير بالذكر أن المبلغ المتبقي من القرض الأصلي كما بتاريخ 01 يونيو 2024م هو (2,911,604,223) ريال. تحويل الرهون تبعًا لهذا التحويل، قامت الشركة والوزارة والصندوق بإبرام اتفاقية حوالة للرهن لتحويل الرهون المُعطاة للوزارة لتصبح لصالح الصندوق وذلك بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م).

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل تحويلها للقرض، وافقت وزارة المالية على طلب الشركة لإعادة جدولة القرض وذلك بمنح فترة سماح إضافية مدتها سنة واحدة وذلك حتى الدفعة القادمة بتاريخ 01 يونيو 2025م، بالإضافة إلى رسملة الفوائد المستحقة خلال عام 2024م والمقدرة بمبلغ (191,780,738) ريال، وذلك كجزء من القرض المحوّل.

يذكر أنه بعد حوالة القرض، لن يصبح هناك أي دين أو مبالغ مستحقة على الشركة لصالح الوزارة بموجب القرض.

ومن غير المتوقع أن تكون لحوالة القرض أثر مالي على الشركة.

وأفادت بأن صندوق الاستثمارات العامة هو طرف ذو علاقة إذ أنه أحد كبار المساهمين في الشركة. مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة

ووقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية مذكرة شروط غير مُلزمة، أمس، مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يخص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال.

وبموجب مذكرة الشروط، اتفق الطرفان على التفاوض بخصوص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال، وعلى الأحكام الرئيسية المبدئية.

واتفق الطرفان على أن يشمل قرض المساهم خيارًا للصندوق بتحويل المبالغ المستحقة بموجب قرض المساهم إلى أسهم في رأس مال الشركة، بما يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وستفصح الشركة عن أي تطور جوهري في حينه، بما يشمل إبرام الاتفاقيات النهائية الملزمة مع الصندوق وتفاصيلها.

ونوهت بعدم وجود أثر مالي حاليًا نظرًا لأن مذكرة الشروط غير ملزمة. جدولة التسهيلات ووقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية مذكرة شروط غير ملزمة، أمس، لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي.

وتهدف المذكرة إلى الاتفاق على إعادة جدولة هذه التسهيلات وتعديل أحكامها تحت اتفاقية موحدة جديدة. وكجزء من إعادة الجدولة، ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية جديدة للشركة.

وقالت إن مذكرة الشروط (بما يشمل الأحكام المتعلقة بالتسهيلات الإضافية) غير ملزمة، وتنظم الأحكام الأساسية المتفق عليها ابتداءً، وتخضع للاتفاق على الاتفاقيات الملزمة النهائية التي ستبرم بين الشركة والبنوك وتوقيعها، وتخضع لحصول البنوك والشركة على الموافقات النهائية الداخلية.

وبموجب مذكرة الشروط، اتفقت الشركة والبنوك بشكل مبدئي وغير ملزم على إعادة جدولة جميع التسهيلات والمبالغ القائمة على الشركة للبنوك، والتي تبلغ حاليًا (3,471) مليار ريال تقريبًا، وتوحيد أحكامها تحت اتفاقية موحدة واحدة بما يشمل جدول السداد الجديد، والشروط والضمانات الأساسية وغيرها من الأحكام المُعتادة.

بالإضافة لذلك، وكجزء من إعادة الجدولة، اتفقت الشركة والبنوك على الشروط الأساسية للتسهيلات الإضافية، وذلك بمبلغ تسهيلات إجمالي يقارب (301.4) مليون ريال.

وستفصح الشركة عن التطورات الجوهرية في حينها بما يشمل إبرام المستندات والاتفاقيات النهائية الملزمة مع البنوك وتفاصيلها.

ولا يوجد أثر مالي حاليًا نظرًا لأن مذكرة الشروط غير ملزمة. تخفيض رأس المال وأوصى مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية، في اجتماعه اليوم، للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة

وأوضحت أن رأس المال قبل التخفيض 11,333,333,340، فيما سيكون بعد التخفيض 5,702,171,690، وأفادت بأن نسبة التخفيض في رأس المال 49.69%.

وأضافت أن عدد الأسهم قبل التخفيض 1133333334، فيما سيكون بعد التخفيض، 570217169.

وأفادت بأن سبب تخفيض رأس المال إطفاء الخسائر المتراكمة، والتي بلغت كما بتاريخ 30 يونيو 2024م (5,631,161,654) ريال.

وأوضحت أ طريقة تخفيض رأس المال إلغاء (563,116,165) سهمًا من أسهم الشركة، وذلك بإلغاء (0.4969) سهم لكل سهم (1) مملوك.

ونوهت بعدم وجود تأثير جوهري لتخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية أو أدائها أو عملياتها.

وأشارت إلى أن تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي يتقرر فيها تخفيض رأس المال.

وبينت أن تخفيض رأس المال مشروط بموافقة الجهات التنظيمية والجمعية العامة غير العادية.

وعينت الشركة، شركة الأهلي المالية مستشارا ماليا لتقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى الهيئة، فيما عينت مكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني.

ونوهت بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وغيرها من التطورات وفقًا لقواعد الهيئة. زيادة رأس المال وأعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية صدور قرار مجلس إدارتها بالتمرير ، أمس، بالتوصية للمساهمين بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة والبالغ قيمته (3,972,415,091) ريال إلى أسهم عادية جديدة، وهو ما يشمل المطلوبات والالتزامات المالية في ذمة الشركة والمستحقة للصندوق وفقًا لاتفاقية قرض المساهم المبرمة مع الصندوق بتاريخ 19 فبراير 2023م بالإضافة إلى الدين الذي تم تحويله من قِبل وزارة المالية لصالح الصندوق بتاريخ 05 سبتمبر 2024م.

وأبرمت الشركة اتفاقية تحويل الدين الخاصة بذلك مع الصندوق، أمس.

وأفادت بأن المبلغ الإجمالي للديون التي ترغب الشركة في تحويلها مبلغ (3,972,415,091) ريال، يشمل مطلوبات والتزامات القرض المستحقة على الشركة للصندوق وفقًا لقرض المساهم بين الطرفين والدين الذي تم تحويله من قِبل وزارة المالية لصالح الصندوق. وسيتم الاتفاق على كيفية تسوية الفوائد المستحقة بعد هذا التاريخ والإعلان عن ذلك في حينه إن استوجب الأمر.

وأوضحت أن أسباب الزيادة في رأس المال تسوية الالتزامات المستحقة على الشركة للصندوق، وتحسين الوضع المالي للشركة ودعمها في أهدافها للنمو.

ولفتت إلى أن زيادة رأس المال إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وعينت شركة الأهلي المالية لتقديم ملف طلب زيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون إلى هيئة السوق المالية كمستشار مالي فيما يتعلق بزيادة رأس المال عن طريق تحويل ديون، وتعيين مكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني.

وستعلن الشركة عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون إلى هيئة السوق المالية وغيرها من التطورات وفقًا لقواعد الهيئة. إعادة هيكلة المركز المالي وأعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية خطتها لإعادة هيكلة المركز المالي، والتي تهدف لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو.

وتتلخص عناصر خطة إعادة هيكلة المركز المالي بالتالي:

1. جدولة التسهيلات البنكية: قامت الشركة بإبرام مذكرة شروط غير ملزمة بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م) لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي وذلك بهدف الاتفاق على إعادة جدولة جميع التسهيلات والمبالغ القائمة على الشركة للبنوك، والتي تبلغ (3,471) مليار ريال تقريبًا، وتوحيد أحكامها تحت اتفاقية موحدة واحدة. وكجزء من إعادة الجدولة، ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية جديدة للشركة وذلك بمبلغ تسهيلات إجمالي يقارب (301.4) مليون ريال.

2. قرض مساهم جديد: قامت الشركة بإبرام مذكرة شروط غير مُلزمة بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م) مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يخص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال.

3. تخفيض رأس المال: أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ 05 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 08 سبتمبر 2024م) بالتوصية للمساهمين بتخفيض رأس المال بمقدار (5,631,161,650) ريال، عبر إلغاء (563,116,165) سهمًا من أسهم الشركة، وذلك بنسبة 49.69% من رأس المال، لإطفاء الخسائر المتراكمة كما بتاريخ 30 يونيو 2024م.

4. تحويل الديون: أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م) بالتوصية للمساهمين بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق للصندوق، والبالغ قيمته (3,972,415,091) ريال إلى أسهم عادية جديدة، وهو ما يشمل المطلوبات والالتزامات المالية في ذمة الشركة والمستحقة للصندوق وفقًا لـ(أ) اتفاقية قرض المساهم المبرمة مع الصندوق بتاريخ 28 رجب 1444هـ (الموافق 19 فبراير 2023م)، و(ب) الدين الذي تم تحويله مؤخرًا من قِبل وزارة المالية لصالح الصندوق بتاريخ 02 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 05 سبتمبر 2024م). كما أبرمت الشركة اتفاقية تحويل الدين الخاصة بذلك مع الصندوق بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م).

يخضع تخفيض رأس المال وزيادته عبر تحويل الديون إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، كما أن مذكرتي الشروط مع البنوك ومع الصندوق غير ملزمتين وتخضعان للاتفاق على الاتفاقيات النهائية الملزمة بين الأطراف. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

عينت الشركة شركة الأهلي المالية كمستشار مالي لتخفيض رأس المال وتحويل الديون، ومكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني فيما يتعلق بجميع جوانب خطة إعادة هيكلة المركز المالي.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية استلامها إشعارًا من وزارة المالية يوم الخميس الماضي، يفيد بإبرام وزارة المالية اتفاقية حوالة قرض مع صندوق الاستثمارات العامة.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، فإن بموجب الاتفاقية سيتم تحويل كامل المتبقي من القرض المستحق للوزارة بموجب اتفاقية القرض المبرمة بين الشركة والوزارة بتاريخ 23 مايو2011م وتعديلاتها، وكل ما يترتب عليه من عمولات، إلى الصندوق.والجدير بالذكر أن المبلغ المتبقي من القرض الأصلي كما بتاريخ 01 يونيو 2024م هو (2,911,604,223) ريال.تبعًا لهذا التحويل، قامت الشركة والوزارة والصندوق بإبرام اتفاقية حوالة للرهن لتحويل الرهون المُعطاة للوزارة لتصبح لصالح الصندوق وذلك بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م).وتجدر الإشارة إلى أنه قبل تحويلها للقرض، وافقت وزارة المالية على طلب الشركة لإعادة جدولة القرض وذلك بمنح فترة سماح إضافية مدتها سنة واحدة وذلك حتى الدفعة القادمة بتاريخ 01 يونيو 2025م، بالإضافة إلى رسملة الفوائد المستحقة خلال عام 2024م والمقدرة بمبلغ (191,780,738) ريال، وذلك كجزء من القرض المحوّل.يذكر أنه بعد حوالة القرض، لن يصبح هناك أي دين أو مبالغ مستحقة على الشركة لصالح الوزارة بموجب القرض.ومن غير المتوقع أن تكون لحوالة القرض أثر مالي على الشركة.وأفادت بأن صندوق الاستثمارات العامة هو طرف ذو علاقة إذ أنه أحد كبار المساهمين في الشركة.ووقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية مذكرة شروط غير مُلزمة، أمس، مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يخص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال.وبموجب مذكرة الشروط، اتفق الطرفان على التفاوض بخصوص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال، وعلى الأحكام الرئيسية المبدئية.واتفق الطرفان على أن يشمل قرض المساهم خيارًا للصندوق بتحويل المبالغ المستحقة بموجب قرض المساهم إلى أسهم في رأس مال الشركة، بما يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.وستفصح الشركة عن أي تطور جوهري في حينه، بما يشمل إبرام الاتفاقيات النهائية الملزمة مع الصندوق وتفاصيلها.ونوهت بعدم وجود أثر مالي حاليًا نظرًا لأن مذكرة الشروط غير ملزمة.ووقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية مذكرة شروط غير ملزمة، أمس، لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي.وتهدف المذكرة إلى الاتفاق على إعادة جدولة هذه التسهيلات وتعديل أحكامها تحت اتفاقية موحدة جديدة. وكجزء من إعادة الجدولة، ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية جديدة للشركة.وقالت إن مذكرة الشروط (بما يشمل الأحكام المتعلقة بالتسهيلات الإضافية) غير ملزمة، وتنظم الأحكام الأساسية المتفق عليها ابتداءً، وتخضع للاتفاق على الاتفاقيات الملزمة النهائية التي ستبرم بين الشركة والبنوك وتوقيعها، وتخضع لحصول البنوك والشركة على الموافقات النهائية الداخلية.وبموجب مذكرة الشروط، اتفقت الشركة والبنوك بشكل مبدئي وغير ملزم على إعادة جدولة جميع التسهيلات والمبالغ القائمة على الشركة للبنوك، والتي تبلغ حاليًا (3,471) مليار ريال تقريبًا، وتوحيد أحكامها تحت اتفاقية موحدة واحدة بما يشمل جدول السداد الجديد، والشروط والضمانات الأساسية وغيرها من الأحكام المُعتادة.بالإضافة لذلك، وكجزء من إعادة الجدولة، اتفقت الشركة والبنوك على الشروط الأساسية للتسهيلات الإضافية، وذلك بمبلغ تسهيلات إجمالي يقارب (301.4) مليون ريال.وستفصح الشركة عن التطورات الجوهرية في حينها بما يشمل إبرام المستندات والاتفاقيات النهائية الملزمة مع البنوك وتفاصيلها.ولا يوجد أثر مالي حاليًا نظرًا لأن مذكرة الشروط غير ملزمة.وأوصى مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية، في اجتماعه اليوم، للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركةوأوضحت أن رأس المال قبل التخفيض 11,333,333,340، فيما سيكون بعد التخفيض 5,702,171,690، وأفادت بأن نسبة التخفيض في رأس المال 49.69%.وأضافت أن عدد الأسهم قبل التخفيض 1133333334، فيما سيكون بعد التخفيض، 570217169.وأفادت بأن سبب تخفيض رأس المال إطفاء الخسائر المتراكمة، والتي بلغت كما بتاريخ 30 يونيو 2024م (5,631,161,654) ريال.وأوضحت أ طريقة تخفيض رأس المال إلغاء (563,116,165) سهمًا من أسهم الشركة، وذلك بإلغاء (0.4969) سهم لكل سهم (1) مملوك.ونوهت بعدم وجود تأثير جوهري لتخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية أو أدائها أو عملياتها.وأشارت إلى أن تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي يتقرر فيها تخفيض رأس المال.وبينت أن تخفيض رأس المال مشروط بموافقة الجهات التنظيمية والجمعية العامة غير العادية.وعينت الشركة، شركة الأهلي المالية مستشارا ماليا لتقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى الهيئة، فيما عينت مكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني.ونوهت بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وغيرها من التطورات وفقًا لقواعد الهيئة.وأعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية صدور قرار مجلس إدارتها بالتمرير ، أمس، بالتوصية للمساهمين بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة والبالغ قيمته (3,972,415,091) ريال إلى أسهم عادية جديدة، وهو ما يشمل المطلوبات والالتزامات المالية في ذمة الشركة والمستحقة للصندوق وفقًا لاتفاقية قرض المساهم المبرمة مع الصندوق بتاريخ 19 فبراير 2023م بالإضافة إلى الدين الذي تم تحويله من قِبل وزارة المالية لصالح الصندوق بتاريخ 05 سبتمبر 2024م.وأبرمت الشركة اتفاقية تحويل الدين الخاصة بذلك مع الصندوق، أمس.وأفادت بأن المبلغ الإجمالي للديون التي ترغب الشركة في تحويلها مبلغ (3,972,415,091) ريال، يشمل مطلوبات والتزامات القرض المستحقة على الشركة للصندوق وفقًا لقرض المساهم بين الطرفين والدين الذي تم تحويله من قِبل وزارة المالية لصالح الصندوق. وسيتم الاتفاق على كيفية تسوية الفوائد المستحقة بعد هذا التاريخ والإعلان عن ذلك في حينه إن استوجب الأمر.وأوضحت أن أسباب الزيادة في رأس المال تسوية الالتزامات المستحقة على الشركة للصندوق، وتحسين الوضع المالي للشركة ودعمها في أهدافها للنمو.ولفتت إلى أن زيادة رأس المال إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.وعينت شركة الأهلي المالية لتقديم ملف طلب زيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون إلى هيئة السوق المالية كمستشار مالي فيما يتعلق بزيادة رأس المال عن طريق تحويل ديون، وتعيين مكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني.وستعلن الشركة عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون إلى هيئة السوق المالية وغيرها من التطورات وفقًا لقواعد الهيئة.وأعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية خطتها لإعادة هيكلة المركز المالي، والتي تهدف لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو.وتتلخص عناصر خطة إعادة هيكلة المركز المالي بالتالي:1. جدولة التسهيلات البنكية: قامت الشركة بإبرام مذكرة شروط غير ملزمة بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م) لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي وذلك بهدف الاتفاق على إعادة جدولة جميع التسهيلات والمبالغ القائمة على الشركة للبنوك، والتي تبلغ (3,471) مليار ريال تقريبًا، وتوحيد أحكامها تحت اتفاقية موحدة واحدة. وكجزء من إعادة الجدولة، ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية جديدة للشركة وذلك بمبلغ تسهيلات إجمالي يقارب (301.4) مليون ريال.2. قرض مساهم جديد: قامت الشركة بإبرام مذكرة شروط غير مُلزمة بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م) مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يخص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال.3. تخفيض رأس المال: أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ 05 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 08 سبتمبر 2024م) بالتوصية للمساهمين بتخفيض رأس المال بمقدار (5,631,161,650) ريال، عبر إلغاء (563,116,165) سهمًا من أسهم الشركة، وذلك بنسبة 49.69% من رأس المال، لإطفاء الخسائر المتراكمة كما بتاريخ 30 يونيو 2024م.4. تحويل الديون: أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م) بالتوصية للمساهمين بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق للصندوق، والبالغ قيمته (3,972,415,091) ريال إلى أسهم عادية جديدة، وهو ما يشمل المطلوبات والالتزامات المالية في ذمة الشركة والمستحقة للصندوق وفقًا لـ(أ) اتفاقية قرض المساهم المبرمة مع الصندوق بتاريخ 28 رجب 1444هـ (الموافق 19 فبراير 2023م)، و(ب) الدين الذي تم تحويله مؤخرًا من قِبل وزارة المالية لصالح الصندوق بتاريخ 02 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 05 سبتمبر 2024م). كما أبرمت الشركة اتفاقية تحويل الدين الخاصة بذلك مع الصندوق بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م).يخضع تخفيض رأس المال وزيادته عبر تحويل الديون إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، كما أن مذكرتي الشروط مع البنوك ومع الصندوق غير ملزمتين وتخضعان للاتفاق على الاتفاقيات النهائية الملزمة بين الأطراف. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.عينت الشركة شركة الأهلي المالية كمستشار مالي لتخفيض رأس المال وتحويل الديون، ومكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني فيما يتعلق بجميع جوانب خطة إعادة هيكلة المركز المالي.