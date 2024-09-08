شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «الصناعات الكهربائية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصناعات الكهربائية فتح باب الترشح لعضويـة مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من 9 ديسمبر 2024م وتنتهي في 8 ديسمبر2028م (لمدة أربع سنوات).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-03-05 الموافق 2024-09-08، وسيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-04-05 الموافق 2024-10-08.
ويتعين على المرشح استيفاء شروط العضوية الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة والمعتمدة من الجمعية العامة(مرفق)، واستكمال المتطلبات التالية:
1-تقديم خطاب يفيد برغبته في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
2- تقديم نموذج رقم (1) الخاص بالسيرة الذاتية.
3-تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
4-إرفاق صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية، وجواز السفر لغير السعوديين.
وستتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، وسيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للشروط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-03-05 الموافق 2024-09-08، وسيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-04-05 الموافق 2024-10-08.
ويتعين على المرشح استيفاء شروط العضوية الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة والمعتمدة من الجمعية العامة(مرفق)، واستكمال المتطلبات التالية:
1-تقديم خطاب يفيد برغبته في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
2- تقديم نموذج رقم (1) الخاص بالسيرة الذاتية.
3-تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
4-إرفاق صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية، وجواز السفر لغير السعوديين.
وستتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، وسيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للشروط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان.