الجواب وصل 100 ألف جنيهًا.. شعبة السيارات: سيارات المعاقين أصبحت تجارة

الشارقة - اميمة ياسر - قال منتصر زيتون عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة منحت مزايا كثيرة لأصحاب الهمم من خلال كارت الخدمات، موضحا أن سيارات المعاقين أصبحت تجارة، حيث ارتفع سعر بيع جواب المعاقين من 25 ألف إلى 100 ألف جنيه.

وأوضح زيتون، أن بداية أزمة السيارات بشكل عام كانت في فبراير 2022 مع ظهور فيروس كورونا وتوقف العملية الاستيرادية.

وأضاف عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، خلال لقائه مع الإعلامية عبيدة أمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع سعر الدولار من 15 جنيها إلى مستوياته الحالية وبعد تجاوزه حاجز 48 جنيهًا، مع اعتماد الشركات على الاستيراد الكامل من الخارج أو التجميع المحلي سبب قفزات كبيرة بأسعار السيارات.

وتابع زيتون، إلى أنه مع ارتفاع سعر الدولار لأكثر من الضعفين؛ زادت أسعار السيارات بالسوق المصرية بنسبة 200%، مع توقف عمليات الاستيراد الذي نتج عنه نفاد في المعروض والمخزون المحلي.