الاقتصاد

ارتفاع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح تداولات بورصة موسكو اليوم

0 نشر
موسكو - د ب أ 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح تداولات بورصة موسكو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية في جلسة التداولات ببورصة موسكو، اليوم الاثنين، وفقا لبيانات التداول. وبحلول الساعة 00:10 صباحًا بتوقيت موسكو (00:07 صباحًا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.72% ليصل إلى 2642.31 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.72% ليصل إلى 926.7 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 30:10 صباحا بتوقيت موسكو (30:07 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 1.51% ليصل إلى 2663.04 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 1.51% ليصل إلى 933.97 نقطة. من ناحية أخرى، تراجع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 2.2 كوبيك ليصل إلى 12.601 روبل في بورصة موسكو.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا