شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح تداولات بورصة موسكو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية في جلسة التداولات ببورصة موسكو، اليوم الاثنين، وفقا لبيانات التداول. وبحلول الساعة 00:10 صباحًا بتوقيت موسكو (00:07 صباحًا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.72% ليصل إلى 2642.31 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.72% ليصل إلى 926.7 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 30:10 صباحا بتوقيت موسكو (30:07 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 1.51% ليصل إلى 2663.04 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 1.51% ليصل إلى 933.97 نقطة. من ناحية أخرى، تراجع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 2.2 كوبيك ليصل إلى 12.601 روبل في بورصة موسكو.

