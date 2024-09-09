شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 9-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، و أسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 9-9-2024.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمطورون العرب القابضة، والدولية للمحاصيل الزراعية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبالم هيلز للتعمير، وحديد عز، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.070 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.2 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 83.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.77%، والعرب على 6.47%، واستحوذت المؤسسات على 27.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 163 مليون جنيه، 66.6 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 17.9 مليون جنيه، 67.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 163 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30374 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 37199 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 13168 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 7139 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 10180 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2936 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 7468 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1764 نقطة.

وصعدت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 4.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.83%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 27.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.92%.

- لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بسعر إغلاق 0.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.46%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 15.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.46%.

- القابضة المصرية الكويتية بسعر إغلاق 0.777 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 7.92%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.456 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.86%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.44%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 44 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 4.31%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 33.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.20%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 17.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%.