تكنولوجيا: ساعة Vivo Watch 3 أصبحت عالمية مع نظام BlueOS ومتتبع الصحة متعدد القنوات وعمر بطارية يصل إلى 16 يومًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Vivo ساعتها الذكية Vivo Watch 3 عالميًا، بعد إصدارها الأولي في الصين. وتحتفظ النسخة العالمية المتوفرة حاليًا في الفلبين بنفس التصميم الأنيق ولكنها توفر عمرًا محسنًا للبطارية.

تزن Vivo Watch 3 حوالي 36 جرامًا، وتتميز بتصميم أنيق مع تاج دوار وشاشة زجاجية منحنية ثلاثية الأبعاد كبيرة.

يبلغ حجم شاشة الساعة 1.43 بوصة وهي من نوع AMOLED وتأتي دقة 466 × 466 بكسل.

تعمل الساعة على نظام BlueOS، مما يوفر واجهة مستخدم بسيطة مع ميزة العرض دائمًا. يعد تتبع الصحة ميزة رئيسية، مع مراقبة متعددة القنوات بما في ذلك 8 قنوات لتتبع معدل ضربات القلب و 16 قناة لتتبع الأكسجين في الدم.

تراقب الساعة أيضًا مستويات التوتر، وتكتشف الضوضاء، وتتتبع النوم، مع وضع صامت للمساعدة في الراحة.

يمكن لعشاق اللياقة البدنية الاستفادة من أكثر من 100 وضع رياضي. وللاتصال، توفر Vivo Watch 3 اتصال Bluetooth والتحكم في الموسيقى ودعم بطاقة الوصول NFC.

يمكن استخدام إيماءات الحركة للرد على المكالمات أو إسكات الإنذارات. وتدوم البطارية لمدة تصل إلى 16 يومًا في وضع البلوتوث، مما يوفر استخدامًا ممتدًا.

تأتي الساعة في نسختين: Moon White مع حزام جلدي مقابل 14,999 بيزو فلبيني، ونسخة Asteroid Black مع حزام مطاطي مقابل 13,999 بيزو فلبيني. وهي متاحة للشراء على موقع Vivo الرسمي.

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