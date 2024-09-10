شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف في سعر الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أسعار الذهب على ارتفاع طفيف في ختام تعاملات يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 2499.79 دولار للأوقية "الأونصة"، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3%، مسجلة 2532.70 دولار عند التسوية. أسعار المعادن النفيسة وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 28.26 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.3% إلى 942.45 دولار، وارتفع البلاديوم 3% إلى 945.72 دولار.

