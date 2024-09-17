شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تدعو الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى رفض زيارة كورسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت روسيا الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى رفض دعوة من كييف للمشاركة في تفتيش مناطق في إقليم كورسك الروسي، الذي تسيطر قوات أوكرانيا بشكل جزئي عليه.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الاثنين في موسكو: "نتوقع ألا تلقى مثل هذه التصريحات الاستفزازية قبولًا لدى المخاطبين بها، فهذا استفزاز واضح".

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية في وقت سابق أن قوات أوكرانيا تحترم حقوق شعب المنطقة المحتلة، وتبذل قصارى جهدها لحماية السكان المدنيين من آثار القتال.

وقالت الوزارة في رسالة نشرتها على موقعها الإلكتروني، إن أوكرانيا تطلب مساعدة الأمم المتحدة في تقديم مساعدات إنسانية، ودعت الصليب الأحمر للانضمام إلى تلك المهمة.

محاولة اغتيال ترامب

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أطيب تمنياته للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعائلته، بعد تعرض ترامب لما يبدو أنها محاولة اغتيال.



وأضاف زيلينسكي: يسعدني سماع أن دونالد ترامب آمن ولم يصب بأذى، ومن الجيد أن المشتبه به في محاولة الاغتيال قُبض عليه بسرعة".

وأشار إلى أن حكم القانون له أهمية قصوى، وأن العنف السياسي ليس له مكان في العالم.