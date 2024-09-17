شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب سواحل جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع جنوب جزر فيجي، وكان على عمق 447 كيلومتراً. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

