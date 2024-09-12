شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 2ر0% شهريًا.. ارتفاع أسعار المستهلك في أمريكا وفقًا للتقديرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي شهريًا وفقًا للتقديرات، في حين جاء معدل الارتفاع السنوي أقل قليلًا من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال أغسطس بنسبة 2ر0% شهريًا، وهو ما جاء متفقًا مع معدل الارتفاع المتوقع، وأيضا المسجل في يوليو.

في الوقت نفسه أظهر التقرير ارتفاع المؤشر بنسبة 5ر2% سنويًا مقابل 9ر2% خلال يوليو، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 6ر22%.

جاء التباطؤ الأكثر من المتوقع للتضخم خلال الشهر الماضي ليسجل أقل معدل تضخم سنوي منذ فبراير 2021.



مؤشر الأسعار الأساسي

كما ذكرت وزارة العمل أن مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبًا مثل الطاقة والغذاء، ارتفع خلال أغسطس بنسبة 3ر0% شهريًا مقابل 2ر0% خلال يوليو، وهو المعدل نفسه الذي توقعه المحللون.

وبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي خلال الشهر الماضي 2ر3%، والمعدل نفسه المسجل في الشهر السابق، والمعدل نفسه الذي توقعه المحللون.