شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات يوم الأربعاء.

وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول مرتفعًا بمقدار 56.42 نقطة أو 1.03%، ليغلق عند 5551.94 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 365.06 نقطة أو 2.14%، ليصل إلى 17390.94 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 101.43 نقطة أو 0.25%، ليغلق عند 40838.39 نقطة.