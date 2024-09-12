الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات يوم الأربعاء.
وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول مرتفعًا بمقدار 56.42 نقطة أو 1.03%، ليغلق عند 5551.94 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 365.06 نقطة أو 2.14%، ليصل إلى 17390.94 نقطة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 101.43 نقطة أو 0.25%، ليغلق عند 40838.39 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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