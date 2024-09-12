شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات البورصة بجلسة الخميس على رأسها "المقاولات" بنسبة 3.6% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.6%، وصعد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء بنسبة 1.4%، وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.2%، وقفز قطاعا الخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 8 قطاعات بالبورصة على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.5%، أعقبه قطاعا الموارد الأساسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.4%، يليهما قطاع العقارات بنسبة 1.2%، وهبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.9%، وانخفض قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.4%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.3%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع مؤشرات باستثناء صعود المؤشر الرئيسي بارتفاع أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، والقابضة المصرية الكويتية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وإعمار مصر، والنساجون الشرقيون للسجاد، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 2.069 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 913.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.5 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.65%، والعرب على 6.97%، واستحوذت المؤسسات على 23.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.83%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 81.3 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 46.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 34.1 مليون جنيه، 117.5 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30497 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 37315 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 13221 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 7093 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2914 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 8171 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1767 نقطة.



