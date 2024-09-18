80% من المصابين غادروا مستشفى جبل عامل و%60 غادروا حيرام

أعلن مستشفى جبل عامل في صور، أن "أقسام الطوارئ في المستشفى عالجت أكثر من 400 إصابة من صور وضواحيها، 80 % من المصابين غادروا و20 % يتلقون العلاج في المستشفى وما يزالون" .

كما وأعلن مستشفى "حيرام" في صور، أن "قسم الطوارئ في المستشفى استقبل اكثر من مئة إصابة تمت معالجة 60 % منهم وغادروا، وبقي 40 % يتلقون علاجهم في المستشفى.