تجمع موظفي الإدارة العامة يعلن التوقف عن العمل غدا استنكارا للوحشية الإسرائيلية

ندّد تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان "بالجريمة الصهيونية التي استهدفت اللبنانيين، بأبشع الطرق وأحقرها وذلك استمرارًا لنهجهم الذي لا يمت للبشرية ولا للكائنات بصلة".

واذ استنكر "هذه الوحشية"، أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة، "الحداد والتوقف عن العمل، يوم غد الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٩/١٨، باستثناء الحالات الإنسانية، سائلين "المولى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، مع وضع كافة إمكانات الموظفين في الإدارة العامة في خدمة المصابين والقيام بكلّ ما تتطلبه الحاجة الإنسانية والوطنية".