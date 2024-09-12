شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.71% خلال ثانى أسبوع فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 30497.83 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 7093.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 10131.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 37315.63 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 8.97% ليغلق عند مستوى 8171.95 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 45.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.070 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.430 تريليون جنيه إلى 1.394 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 363.8 مليار جنيه إلى 354.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.7%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.793 تريليون جنيه إلى 1.748 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 2.5%، فيما ارتفع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.3 مليار جنيه إلى 2.4 مليار جنيه بنسبة نمو 5.4%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 321 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.105 مليار ورقة منفذة على 535 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 373.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.673 مليار ورقة منفذة على 677 ألف عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 5.9% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 94.10%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 10.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 726.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 204.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 5.4 مليار جنيه، بحجم تداول 3.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 210.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 16.3 مليار جنيه بحجم تداول 4 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 415.8 ألف عملية.

