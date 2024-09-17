شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق تسجل 85 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الدواجن في مصر اليوم 74 إلي 75 جنيها للكيلو تسلم أرض المزرعة، ويصل السعر النهائي للمستهلكين بحوالي 85 إلي 90 جنيها وفق كل محافظة، حسب بورصة الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء بحسب ما أعلنته شعبة الدواجن.

واستبر سعر كرتونة البيض عند مستويات 166 جنيهاً تسليم أرض المزرعة وبلغ سعر البيض الأحمر 168 جنيها وبلغ سعر الكرتونة من البيض البلدي 160 جنيها بسوق الجملة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 185 إلي 190 جنيها

وأعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة ، هبوط سعر طن العلف في الأسواق من مستويات وصلت 28 ألف جنيه شهر أغسطس 2024 إلي مستويات وصلت 20600 جنيه حالياً بنسبة تراجع 35.9%.

وقال رئيس شعبة الدواجن، إن تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن في القليوبية يمكن أن يساهم في ضبط السوق ، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.