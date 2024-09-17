شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تقدم دعما لمشروعات برنامج الحاضنات لتحويل أفكار رواد الأعمال لشركات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن المشاريع الفائزة في مسابقة برنامج الحاضنات التكنولوجية Start IT في دورتها 44 والفائزون هم Lamarckii وViridi وProdentity وGoldabekia وVlaby.

إليك كل ما تريد معرفته عن احتضان مشاريع رواد الأعمال ومسابقة Start IT:

تنظَم المسابقة كل ثلاثة أشهر وتستهدف رواد الأعمال المهتمين بتحويل أفكارهم أو النماذج الأولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى شركات ناشئة.

يحصل الفائزون على فرص لاحتضان مشاريعهم لمدة عامٍ كاملٍ بالمركز لتطوير أفكارهم وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتشمل حزمة الاحتضان دعم مادي وعيني، مثل خدمات الاستشارات والأدوات البرمجية والأجهزة، ودعم في مجال التسويق، كما يوفر المركز مساحات عمل مجهزة بالأساسيات والإنترنت.

كذلك تشمل الحزمة فرصًا للتواصل مع خبراء في الاستشارات الفنية والنصائح التجارية، وتوجيه وتحفيز، ذلك بهدف تطوير قدرات تلك المشاريع وتعزيز تنافسيتها لتحقق النمو والربح والنجاح.

ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تأسس في عام 2010، ويهدف إلى دفع الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية لضمان استفادة الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويقدم المركز برامج وخدمات لدعم الشركات الناشئة ونشر ثقافة الإبداع بين الشباب وبناء قدراتهم وتمكينهم لتوليد أفكار إبداعية من أجل مستقبل عمل أفضل، كما يوفر خدمات الاستشارات المهنية وفعاليات للتشبيك ومساحات عمل.