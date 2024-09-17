تراجع أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 15 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3465 جنيها .

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3955 جنيها.

عيار 21 يسجل 3465 جنيها.

عيار 18 يسجل 2965 جنيها.

الجنيه الذهب 27720 جنيها.

الذهب العالمي

شهد سعر الذهب العالمي استقرار خلال تداولات اليوم الثلاثاء بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله يوم أمس، حيث تنتظر الأسواق صدور بيانات هامة خلال جلسة اليوم، بالإضافة إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي غداً، وهي الأحداث التي من شأنها أن تؤثر على تحركات الذهب.

ويتداول سعر أونصة الذهب العالمي حالياً عند 2581 دولار للأونصة بالقرب من سعر الافتتاح بعد أن سجل أعلى مستوى عند 2587 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2574 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل سعر الذهب يوم أمس أعلى مستوى تاريخي عند 2589 دولار للأونصة.