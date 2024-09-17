شكرا لقرائتكم خبر عن «ساركو» تحصل على تسهيلات من بنك الرياض بـ500 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 500 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 360 يوم دوارة لمدة 3 سنوات.

وأضافت أن الضمان المقدمة مقابل التمويل: ضمان المحفظة الاستثمارية للشركة.

وأفادت بأن الهدف من التمويل: استثمارات عامة (شراء أسهم – شراء وحدات استثمارية). الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو)، اليوم، اتفاقية مع بنك الرياض للحصول على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 500 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 360 يوم دوارة لمدة 3 سنوات.وأضافت أن الضمان المقدمة مقابل التمويل: ضمان المحفظة الاستثمارية للشركة.وأفادت بأن الهدف من التمويل: استثمارات عامة (شراء أسهم – شراء وحدات استثمارية).