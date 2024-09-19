غالات لأوستن: احتمالات الحل على الحدود مع لبنان تتلاشى

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالات في محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي لويد أوستن أن "احتمالات الحل على الحدود مع لبنان تتلاشى".

واشار غالانت خلال المحادثة الى أن إسرائيل "ستعمل بأي وسيلة ضرورية من أجل إعادة الرهائن المحتجزين في غزة وتدمير حماس"، معتبرا أن "أهداف الجيش في الشمال واضحة"، مؤكدا أن "إسرائيل ملتزمة بإعادة السكان الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم في شمال إسرائيل".

وتحدث غالانت أيضا عن تهديد الحوثيين في ​​أعقاب الصاروخ الذي أطلق على وسط إسرائيل يوم الأحد الماضي، لافتا إلى أن "الجماعة الإرهابية اليمنية تشكل تهديدا إقليميا"، مؤكدا أن "إسرائيل أظهرت كيف تعمل ضد المنظمات الإرهابية التي تهدد مواطنيها".