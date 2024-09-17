شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «سدافكو» يوصي بشراء 2.7 مليون سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) في اجتماعه اليوم، بشراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى (2,749,750) سهماً وذلك لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، إذ يرى المجلس أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن طريقة تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية.
وأضافت أن الشركة تحتفظ حاليا بعدد 500,250 سهماً من أسهمها العادية بنسبة 1.539% كأسهم خزينة.
ونوهت بضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وأشارت إلى أن الأسهم المشتراة لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن طريقة تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية.
وأضافت أن الشركة تحتفظ حاليا بعدد 500,250 سهماً من أسهمها العادية بنسبة 1.539% كأسهم خزينة.
ونوهت بضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وأشارت إلى أن الأسهم المشتراة لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.