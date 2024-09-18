استقرار أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 73.67 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار النفط اليوم بعد ارتفاعها خلال الجلستين السابقتين، وسط ترقب المستثمرين للقرار المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني ثلاثة سنتات إلى 73.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0053 بتوقيت جرينتش.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر تشرين الأول 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 71.08 دولار للبرميل.

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