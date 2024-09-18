شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة المنيا الجديدة يحصل على شهادة المواصفات القياسية الدولية "الأيزو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة – المشرف على مدينة ملوي الجديدة، بأنه تم منح جهاز مدينة المنيا الجديدة شهادة المواصفات القياسية الدولية (الأيزو) بعددٍ من المجالات، طبقاً للمواصفات الدولية الصادرة من منظمة الأيزو العالمية، وذلك في إطار سياسة هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة لرفع كفاءة العنصر البشري ومواكبة التطور في جميع مؤسسات الدولة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه تم الحصول على شهادة أيزو ٩٠٠١ إدارة الجودة، وأيزو٤٥٠٠١ في مجال السلامة والصحة المهنية، وأيزو ١٤٠٠١ في مجال مطابقة نظم التوافق البيئي.

وأشادت الشركة المانحة بجهود العاملين في جهاز مدينة المنيا الجديدة، والتزام الإدارة العليا بتشجيع تطبيق المواصفات الخاصة بالجودة، مما كان له بالغ الأثر في المساهمة والتشجيع في الحصول على شهادات الأيزو المشار إليها.

ويعد جهاز مدينة المنيا الجديدة من أوائل المصالح الحكومية والجهات الهامة بمحافظة المنيا التي سعت للحصول على الشهادات المشار إليها، وذلك في إطار حرص العاملين بجهاز المدينة علي المشاركة الفعالة للحصول على تلك الشهادات.

وفي سياق متصل، صرح المهندس أحمد مصطفى محمد، بأنه جارٍ استكمال تنفيذ أعمال مرافق منطقة الـ 200 فدان حيث يجري تنفيذ أعمال الصرف والتغذية بالمياه وهي المنطقة التي تضم مجموعة من قطع الأراضي الاستثمارية ومن ضمنها (نادي وادي دجلة - موقف إقليمي - محطة وقود)، وتشمل أعمال شبكة الصرف الصحي عدَّاية بالدفع الموجه تحت طريق المنيا/القاهرة الصحراوي.

ووجه رئيس الجهاز بسرعة إنجاز الاعمال والالتزام بالمواصفات الفنية والعمل على مدار 24 ساعة حتى يمكن الانتهاء في المواعيد المقررة.