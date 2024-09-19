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"الأرصاد" ينبه من هطول أمطار على جازان حتى الـ 9 مساءً

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واس - جيزان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة جازان.
وأشار إلى أنه يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

حالة الطقس في جازان

وتشمل مدينة جيزان، ومحافظات جزر فرسان، والدرب، وبيش، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث.
كما تتضمن الداير، و الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والأجزاء الساحلية، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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