شكرا لقرائتكم خبر عن طريف تتزين باللون الأخضر والأعلام احتفاءً باليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكملت بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطنى الـ 94 من خلال تزيين الشوارع وأعمدة الإنارة باللون الأخضر والأعلام، بالإضافة إلى الحدائق العامة.
وأوضح رئيس البلدية الدكتور محمد الوردة أنه تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات والشاشات، وزينت الأعمدة والحدائق بالأعلام والصور التى تعكس ابتهاج المحافظة بهذا اليوم العزيز والغالي على قلوب الجميع.
وأوضح رئيس البلدية الدكتور محمد الوردة أنه تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات والشاشات، وزينت الأعمدة والحدائق بالأعلام والصور التى تعكس ابتهاج المحافظة بهذا اليوم العزيز والغالي على قلوب الجميع.