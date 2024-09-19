شكرا لقرائتكم خبر عن طريف تتزين باللون الأخضر والأعلام احتفاءً باليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطنى الـ 94 من خلال تزيين الشوارع وأعمدة الإنارة باللون الأخضر والأعلام، بالإضافة إلى الحدائق العامة.

‏وأوضح رئيس البلدية الدكتور محمد الوردة أنه تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات والشاشات، وزينت الأعمدة والحدائق بالأعلام والصور التى تعكس ابتهاج المحافظة بهذا اليوم العزيز والغالي على قلوب الجميع.

