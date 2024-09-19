شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الخطيب: نستهدف تنفيذ سياسات واضحة وداعمة للاستثمار والرخصة الذهبية أداة فعالة والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، إن هناك سياسات متكاملة واضحة وداعمة للاستثمار خلال السنوات المقبلة بما يضمن تشجيع تدفقات رؤوس الأموال للاقتصاد المصرى، موضحاً أن الرخصة الذهبية تعد أداة فعالة لتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص الشركات فى مكان واحد لدعم القطاع الخاص والشركات الكبرى.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال كلمته فى فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، فى العاصمة البريطانية لندن، إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير عمل الشركات الدولية، بما يعزز الاقتصاد الوطنى والتنافسية ودعم النمو وفرص العمل، مؤكداً على أهمية تهيئة مناخ الأعمال لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال المرحلة المقبلة مع التنوع فى الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة المصرية.

ويشارك أكبر وفد رسمى وتجارى واستثمارى مصرى فى فعاليات بعثة طرق الأبواب للمملكة المتحدة، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى ومناقشة تطور مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد إجراءات 6 مارس بالإضافة إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتعقد البعثة التجارية المصرية عدة لقاءات فى العاصمة البريطانية لندن، فى إطار زيارة تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة حشد من الوزراء بينهم أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، حيث تعقد لقاءات موسعة مع مسؤولين ورؤساء شركات بريطانية لدعم الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة.

ويشارك فى لقاءات البعثة المصرية السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وجاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، ومحمد عبد الله، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وخالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، وأيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية فى فودافون مصر وجمال صلاح، العضو المنتدب لشركة POD ونادية لملوم، الرئيس التنفيذى للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وحشد من رؤساء ومجالس إدارات شركات تعمل فى قطاعات اقتصادية عدة، ولفيف من كبار رجال الأعمال.